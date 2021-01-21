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زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب إندونيسيا

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زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب إندونيسيا زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب إندونيسيا
لم يتم تسجيل مخاطر من حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي)

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة جزيرة سولاويسي الإندونيسية دون أن يتم تسجيل مخاطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الزلزال وقع الساعة 7:23 مساء بالتوقيت المحلي (12:23 بتوقيت جرينتش)، وكان على عمق 154 كيلومترًا ومركزه على بعد 134 كيلومترًا شمال شرق ميلونجوان في إقليم سولاويسي الشمالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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