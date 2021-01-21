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وزير التنمية المحلية: تطوير مهارات العاملين بالمحليات على رأس أولوياتنا

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وزير التنمية المحلية: تطوير مهارات العاملين بالمحليات على رأس أولوياتنا وزير التنمية المحلية: تطوير مهارات العاملين بالمحليات على رأس أولوياتنا

مصراوي Masrawy

04:21 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء فعاليات الأسبوع الثالث والأخير من دورة (إعداد قادة المستقبل)، والتي كان من المقرر تنفيذها في الخطة التدريبية 2019/2020 لمركز سقارة وتم تأجيلها نظرًا لجائحة كورونا واستفاد من هذه الدورة التدريبية 64 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية خاصة القيادات الوسطى وتأهيلهم ليكونوا قيادات محلية متميزة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الدورة التدريبية لقادة المستقبل للعام التدريبي الحالي تنظم خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدًا أن تمكين العنصر البشري وتدريبه في المحليات يأتي على رأس أولويات الوزارة خاصة وأن استمرار تطوير أداء العاملين في المحافظات وتنمية مهاراتهم يعمل على تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة لافتا إلى أنه سيتم ترشيح من اجتاز الدورة التدريبية لقادة المستقبل بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

من ناحية أخرى ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية جديدة هي: تصميم الشبكات للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات ودورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال الشئون القانونية والمالية ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات التعاون الدولي والعلاقات العامة على التواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية إضافة إلى دورة متقدمة في اللغة الإنجليزية ويستفيد من هذه الدورات 117 متدربا من جميع المحافظات.​

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