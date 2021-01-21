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توزيع بعضها خارج الكتل السكنية.. يطلع على خطة تطوير منشآت الداخلية

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توزيع بعضها خارج الكتل السكنية.. السيسي يطلع على خطة تطوير منشآت الداخلية توزيع بعضها خارج الكتل السكنية.. يطلع على خطة تطوير منشآت الداخلية

مصراوي Masrawy

03:55 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

اطلع الرئيس عبدالفتاح ، على خطة تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصير خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، واللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، والعميد أحمد مهدي رئيس فرع التدريب التعبوي بهيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد عمرو عبدالعزيز بقطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بأن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها وذلك بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

وعرض محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الإطار استراتيجية الوزارة لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعنا​صر الشرطة.​

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