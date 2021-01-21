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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,100 حقيبة مدرسية في "سيحوت المهرة"

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المركز قدّم أكثر من 245 طنًّا من السلال الغذائية في حضرموت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,099 حقيبة مدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفًا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,099 طالبًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز الذي يهدف إلى توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

من جهة أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و100 بطانية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 100 نازح.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 246 طنًّا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريات رماه والسوم والقف بمحافظة حضرموت، استفاد منها 13.800 فرد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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