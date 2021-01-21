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السفارة المصرية في الدوحة تستأنف أعمالها بشكل مباشر

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السفارة المصرية في الدوحة تستأنف أعمالها بشكل مباشر السفارة المصرية في الدوحة تستأنف أعمالها بشكل مباشر
وزير مفوض مصري يباشر عمله قائمًا بالأعمال في الدوحة

السفارة المصرية في الدوحة تستأنف أعمالها بشكل مباشر

قالت وسائل إعلامية مصرية محلية: إن السفارة المصرية في الدوحة استأنفت أعمالها بشكل مباشر عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية العربية ودولة قطر.

ووفقًا لصحيفة "اليوم السابع": أشارت المصادر إلى أن التمثيل المصري سيكون على مستوى قائم بأعمال.

المصادر أشارت إلى أن الوزير المفوض المصري أحمد سمير، يباشر عمله باعتباره القائم بأعمال السفارة المصرية في الدوحة، التي كانت تباشر عملها لمدة ثلاث سنوات ونصف تحت مظلّة السفارة اليونانية في الدوحة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان لها، أمس الأربعاء، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العلا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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