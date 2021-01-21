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هشام توفيق: شركة الألومنيوم ستستعيد عافيتها وارتفاع الكهرباء تسبب في خسارتها

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هشام توفيق: شركة الألومنيوم ستستعيد عافيتها وارتفاع الكهرباء تسبب في خسارتها هشام توفيق: شركة الألومنيوم ستستعيد عافيتها وارتفاع الكهرباء تسبب في خسارتها

مصراوي Masrawy

03:56 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن شركة للألومنيوم ستستعيد عافيتها وتحقق الأرباح خلال الفترة المقبلة نتيجة مشروع تقليل استهلاك الكهرباء بعد استبدال الخلايا القديمة وارتفاع الألومنيوم عالميًا.


وقال توفيق، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء عرض بيان الوزارة: عند إنشائها كانت تعمل بخلايا جيدة، ومع الوقت حصل لها تقادم، لافتا إلى أن الشركة حققت أرباحا كثيرة خلال العام قبل الماضي، أكثر من 1.5 مليار جنيه، إلا أن العام الماضي ونتيجة للزيادة في أسعار الكهرباء، وخاصة أن الكهرباء تمثل 40% من تكلفة الطن الألومنيوم أدى إلى تقليل الأرباح، وخاصة في ظل انهيار الأسعار العالمية للألومنيوم، مما تسبب في أن الشركة تكبدت خسائر وصلت إلى 1600 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه خلال الـ 3 شهور الماضية حدث ارتفاع في الأسعار مرة أخرى، وستستعيد الشركة عافيتها وتحقق الأرباح، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع استشاري عالمي لعمل مشروع تطوير واستبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة أقل في استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الخسائر لن تستمر مع تقليل الاستهلاك وزيادة الأسعار.

وأوضح أن الشركة بدأت في مشروع آخر بحيث لا نكتفي بإنتاج سبائك الألومنيوم، حيث بدأت في مشروع جنوط سيارات، وخصوصًا في ظل البدء في تجميع السيارات مصر، موضحًا أن الإنتاج يستهدف المحلي والتصدير.

وكشف أنه تم عمل دراسات لـ 5 شركات صناعات معدنية، وكانت نتائج الدراسة مشجعة، حيث أكدت أن الشركات لا تحتاج استثمارات كبيرة ولكن تحتاج لبعض الإجراءات الإدارية والتسويقية.​

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