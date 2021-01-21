وزير قطاع الأعمال: 1.5 مليار جنيه استثمارات لإنتاج 4 ملايين قنطار قطن شعر

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن وزارته تتولى إدارة استثمارات الدولة والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام.

وأضاف توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن وزارة المالية تمتلك المالية والقطاع العام مفوضة بالإدارة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال: "يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام".

وتابع: "إجمالي الاستثمارات في ملف المحالج بلغت 1.5 مليار جنيه لانتاج 4 مليون قنطار قطن شعر".

واستطرد: "هدفنا تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية".

وقال وزير قطاع الأعمال العام: "نحاول إصلاح ما افتقدناه خلال الـ 20 سنة الماضية وفقدنا خلال السنوات الماضية مكاننا في الأسواق العالمية"، موضحا أن إنشاء المحالج وتطويرها يستهدف تحقيق التنافسية والقيمة المضافة.​