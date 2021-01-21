محافظ أسوان يعرض 22 فرصة على المستثمرين.. وزيارات ميدانية الشهر المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- مصطفى عيد:

عرض أشرف عطية، محافظ أسوان، ومحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة خلال اجتماع موسع عقد بمقر هيئة الاستثمار بمشاركة ممثلي الشركات المهتمة بالاستثمار بالمحافظة، بحسب بيان من هيئة الاستثمار نشرته على صفحتها على فيسبوك اليوم الخميس.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة بروج، والرئيس الإقليمي لمؤسسة ماجد الفطيم العقارية- مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة سوموتومو، ورئيس مجلس إدارة شركة ألكس اباريلز، والرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال، والرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، ونائب رئيس شركة إنفينتي للطاقة، ومدير تطوير الأعمال بمؤسسة لولو ماركت، ومدير إدارة التطوير بكارفور.

وشهد اللقاء شهد عرض أكثر من 22 فرصة استثمارية متكاملة داخل محافظة أسوان، تشمل قطاعات الإسكان والمشروعات الترفيهية السياحية، والإنتاج الحيواني والمراكز التجارية، ومشروعات استغلال الخامات التعدينية المتوافرة بالمحافظة.

وبحسب بيان الهيئة، حازت تلك الفرص على اهتمام المستثمرين الحضور الذين أبدوا رغبتهم في القيام بزيارات ميدانية لمواقع تلك الفرص لاستكشافها خلال الشهر القادم لتحويل تلك الفرص إلى مشروعات على أرض الواقع.

كما استعرض محافظ أسوان، خلال اللقاء، الرؤية الاستراتيجية للاستثمار بمحافظة أسوان والمزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية للمحافظة.

وأكد محمد عبد الوهاب التعاون القائم بين هيئة الاستثمار ومحافظة أسوان لتفعيل رؤية متكاملة للاستثمار في المحافظة من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بها، والاستفادة من المزايا النسبية ومقومات المحافظة في ظل وجود شبكة جديدة للطرق، والتنوع في مصادر الطاقة ووفرتها، وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى الدعم الذي تقدمه هيئة الاستثمار للمشروعات العاملة بمحافظات الصعيد، من خلال منح تسهيلات وحوافز استثمارية أتاحها قانون الاستثمار، والذي يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تنمية محافظات صعيد مصر.

وأكد عبد الوهاب أهمية مواصلة التعاون المُثمر بين هيئة الاستثمار ومحافظة أسوان فيما يخص تشجيع الاستثمار، حيث اجتمع عبد الوهاب بمستثمري أسوان الشهر الماضي لإزالة كافة التحديات التي تواجههم ودعم التوسعات الاستثمارية بالمحافظة، مما يمهد الطريق لاستثمارات جديدة تنفذ على أرضها.