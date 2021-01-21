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قتلته ماكينة الري.. مصرع مزارع أثناء ري أرض زراعية بقنا

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قتلته ماكينة الري.. مصرع مزارع أثناء ري أرض زراعية بقنا قتلته ماكينة الري.. مصرع مزارع أثناء ري أرض زراعية بقنا

مصراوي Masrawy

03:38 م الخميس 21 يناير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مزارع مصرعه اليوم الخميس، بسبب ماكينة الري أثناء ري أرضه الزراعية، في قرية الكرنك، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، بمصرع السيد رضوان عبدالمطلب، 54 عامًا، إثر ارتطاب رأسه بماكينة الري، بمزرعة في الكرنك على الطريق الصحراوي الغربي.

وأفاد مرفق الإسعاف، أن المزارع أثناء سيره بجوار ماكينة ري بأرضه الزراعية، التف شال يرتديه على الماكينة، ما تسبب في ارتطام رأسه بالماكينة، ومصرعه في الحال

جرى نقل الجثة لمشرحة بهجورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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