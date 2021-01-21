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كتموا أنفاسها وضربوها بمطفأة.. إحالة 3 متهمين بقتل سيدة للمحاكمة

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كتموا أنفاسها وضربوها بمطفأة.. إحالة 3 متهمين بقتل سيدة للمحاكمة كتموا أنفاسها وضربوها بمطفأة.. إحالة 3 متهمين بقتل سيدة للمحاكمة

مصراوي Masrawy

04:04 م الخميس 21 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

قتل 3 أشخاص، سيدة - عربية الجنسية - وخضعوا للتحقيقات أمام النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالتهم للمحاكمة، بتهمة القتل عمدًا مع سبق الاصرار والترصد.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين جميعا قتلوا المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلها، وأعدوا لهذا الغرض "شريط بلاستيك لاصق"، وتوجهوا إليها في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفا تواجدها به، بعد ما سهلت المتهمة الثانية دلوف الأول والثالث إليها، وما أن ظفروا بها حتى باغتها المتهم الأول وأطبق بيده على رأسها وفمها كاتمة أنفاسها حتى خارت قواها وسقطت أرضا وإنهال على وجهها بقبضة يده لكم.

وعاجلها المتهم الثالث بأن جثم على جسدها مطوقة عنقها بيده كاتمة أنفاسها ووالي الأول رطم رأسها عدة مرات متتالية بلا هوادة بمطفأة سجائر زجاجية وأحكموا وثاق يديها وقدميها وكمموا فاهها بقطع من القماش واللاصق سالف البيان، قاصدین إزهاق روحها - تسهيلًا لارتكاب الجريمة محل الاتهام اللاحق - فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة سرقة إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي الذكر)، سرقوا المنقولات والمصوغات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر.

وأضافت التحقيقات أن الواقعة حدثت داخل مسكنها حال كون الأول حاملا آداه تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وكذا كونه والثانية من خادمها بأجر إضرار بها عقب إتمامهم جرمهم محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

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