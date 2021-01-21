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"الانضباط" تصدر خمسة قرارات انضباطية.. تعرّف عليها

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"الانضباط" تصدر خمسة قرارات انضباطية.. تعرّف عليها "الانضباط" تصدر خمسة قرارات انضباطية.. تعرّف عليها

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم خمسة قرارات انضباطية تراوحت ما بين الغرامة المالية

والإيقاف طالت أندية الرائد والنهضة والخليج .

حيث ألزمت اللجنة نادي الرائـد بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشر آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لحصول ستة من لاعبي الفريق على إنذارات أثناء مباراة الفريق أمام النصر، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وقررت اللجنة إيقاف مسؤول نادي الرائد ستيفن فانهارن أربع مباريات بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، إضافة لإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40.000) لاستخدامه ألفاظًا بذيئة تجاه حكم المباراة .

وألزمت أيضاً نادي النهضة بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشر آلاف ريال سعودي لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته مع الخليج.

كما ألزمت نادي الخليج بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشر آلاف ريال سعودي لحصول سبعة من لاعبي الفريق على إنذارات أثناء مباراة مع النهضة.

وأوقفت لاعب فريق الجبلين يحيى محمد القرني أربع مباريات التي يحق له المشاركة فيها إلى جانب إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال سعودي لقيامه بسلوك عدواني تجاه مسؤول مباراة فريقه أمام الثقبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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