أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

Print
المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد
أكدت رفضها القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه

المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.وزارة الخارجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

السعودية: 100 ألف ريال غرامة تجمّعات العمالة المخالفة لإجراءات كورونا

السعودية: 100 ألف ريال غرامة تجمّعات العمالة المخالفة لإجراءات كورونا

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

بالفيديو.. "بائعة العطور": المرأة السعودية تجد الدعم والعناية من القيادة الرشيدة

بالفيديو.. "بائعة العطور": المرأة السعودية تجد الدعم والعناية من القيادة الرشيدة

شبكة عيون الإخبارية