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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8876.49 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8876.49 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8876.49 نقطة
بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال لأكثر من 180 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 1.81 نقطة ليقفل عند مستوى 8876.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سايكو، وزجاج، وجازادكو، وتكافل الراجحي، وجاكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، والإنماء طوكيو م، والاتحاد، والتعاونية، وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و1.96%.

وكانت أسهم شركات جازادكو، وزجاج، والإنماء، وسايكو، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات زجاج، والراجحي، والباحة، وأمانة للتأمين، وتكافل الراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 233.86 نقطة ليقفل عند مستوى 26045.62 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 160 ألف سهم تقاسمتها 693 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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