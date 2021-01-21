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محو أمية 257 مواطنًا بمدينة طور سيناء

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محو أمية 257 مواطنًا بمدينة طور سيناء محو أمية 257 مواطنًا بمدينة طور سيناء

مصراوي Masrawy

03:25 م الخميس 21 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت هيئة محو الأمية بجنوب سيناء، تنفيذ 4 دورات لمحو أمية المواطنين بالوديان والقرى التابعة لطور سيناء خلال 2020، استهدفت 257 مواطنًا، بينهم 156 رجلًا و 101 سيدة.

وأوضح أيمن عبدالمنعم ماضي مدير الهيئة اليوم الخميس، أن الدورة الأولى استهدفت 63 شخصًا بينهم 22 سيدة و 40 رجلًا، بينما استهدفت الدورة الثانية 65 شخصًا بينهم 36 رجلًا و 29 سيدة، واستهدفت الدورة الثالثة 65 شخصًا بينهم 40 رجلًا و 25 سيدة، واستهدفت الدورة الرابعة 65 شخًصًا بواقع 40 رجلًا و25 سيدة.

وأشار إلى أن نسبة الأمية بالمحافظة وصلت الى 7.9% خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد الأميين في الشريحة العمرية من 10 أعوام أكثر من 10178.

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