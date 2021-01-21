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بالصور.. جلسات استماع لأهالي القرى المدرجة ضمن خطة التطوير بأسوان

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بالصور.. جلسات استماع لأهالي القرى المدرجة ضمن خطة التطوير بأسوان بالصور.. جلسات استماع لأهالي القرى المدرجة ضمن خطة التطوير بأسوان

مصراوي Masrawy

03:11 م الخميس 21 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

نظمت محافظة أسوان، جلسات استماع لعرض الخطط التنموية على أهالي القرى المستهدف تطويرها، لتحسين حياة ومعيشة ثلثي سكان المحافظة داخل 68 قرية بكوم أمبو وإدفو.

وجرى عقد 10 جلسات لسماع مطالب واحتياجات المواطنين في عدد من القرى، على أن يتولى عقد جلسات بكافة القرى في حضور مسئولي 12 قطاعًا تنفيذيًا للبنية التحتية والخدمات.

وقال أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، إنه جرى خلال الجلسات الرد على كافة الاستفسارات التي عرضها الأهالي، بعد طرح المشروعات المخطط تنفيذها عليهم، والتي تنفذ بواسطة "الهيئة القومية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والكهرباء، والطرق والغاز الطبيعي، والصحة والطب البيطري، والتعليم، والتموين، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي".

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