ماذا قال وزير الرياضة أمام البرلمان عن واقعة نادي الجزيرة؟

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجود لجان مختصة للتحقيق في واقعة نادي الجزيرة، قائلا: هناك جزاءات سيتم تطبيقها، وتوجهنا صباحاً إلى هناك، ولكني أربأ بالحديث في هذا الأمر.

يأتي هذا التعليق تحت قبة مجلس النواب لاسيما بعد انتشار العديد من الصور لمجموعة سيدات يتناولن حلوى صنعت على أشكال جنسية، الأمر الذي أثار المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أشرف صبحي، إلى الإنجازات الخاصة بمبادرة "لا للتحرش لا للبلطجة"، وكذا مشروع " ألف فتاة.. ألف حلم"، لافتا إلى المجهودات في الوقت ذاته بالصعيد، قائلا: نعمل بكل جهدنا في الصعيد، لكن محتاجين كثير.​