زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب إندونيسيا

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جاكرتا - (د ب أ):

وقع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة جزيرة سولاويسي الإندونيسية، دون أن يتم تسجيل مخاطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، بحسب ما ذكرته الوكالة المعنية بالشؤون الجيوفيزيائية في البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن الزلزال وقع الساعة 0723 مساء بالتوقيت المحلي (1223 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على بعد 134 كيلومترا شمال شرق ميلونجوان في إقليم سولاويسي الشمالية.

ووقع الزلزال على عمق 154 كيلومترا.