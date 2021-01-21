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الصندوق الروسي للاستثمارات: الرياض وباكو ستكونان أول من يطلق اختبارات الهجين

قال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إنه يعوّل على السعودية في جهوده الرامية إلى توزيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" في الشرق الأوسط.

ووفق وكالة "نوفوستي"، قال المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم: السعودية قد تضطلع بدور مهم في مساعي إمداد دول المنطقة بـ"سبوتنيك V" واللقاح الهجين الذي يضم مكونات اللقاح الروسي ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وأضاف: نبحث الآن مسألة توزيع "سبوتنيك V" في السعودية، وقد تصبح هذه الدولة مركزاً لوجيستياً مهماً جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس لـ"سبوتنيك V" فحسب بل ولمزيجه مع أسترازينيكا".

وأكد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة أن السعودية وأذربيجان ستصبحان أول دولتين ستطلقان اختبارات اللقاح الهجين في أراضيها.

وصرّح المسؤول بأن روسيا تأمل في توقيع مذكرة إعلان نوايا (MOU) بشأن ملف اللقاح ضد كورونا مع الشركاء السعوديين في المستقبل القريب.