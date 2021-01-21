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باكستان تعلن موعد تلقيها الشحنة الأولى من لقاح كورونا الصيني

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باكستان تعلن موعد تلقيها الشحنة الأولى من لقاح كورونا الصيني باكستان تعلن موعد تلقيها الشحنة الأولى من لقاح كورونا الصيني

مصراوي Masrawy

02:58 م الخميس 21 يناير 2021

إسلام- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الخميس، إنه من المتوقع أن تتلقى بلاده الشحنة الأولى من لقاح المستجد من الصين بحلول 31 يناير الجاري.

وأضاف قريشي - حسبما نقلت قناة جيو نيوز" الباكستانية - أن باكستان أجرت محادثات مثمرة مع الصين فيما يتعلق بالحصول على لقاح فيروس كورونا، كما أشاد بدور مركز القيادة الوطنية والعمليات ووصف عمله بـ"الرائع" خلال فترة التعاطي مع الوباء وآثاره.

وأوضح أن الصين تعهدت بإمداد باكستان بـ500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن بكين سترسل المزيد من الجرعات في شهر فبراير 2021.

وأعرب قريشي عن تقديره لمرضى كوفيد-19 لشجاعتهم في مكافحة الفيروس القاتل، مضيفا أن باكستان قد نجحت في التصدي للوباء.

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