الكرملين: عقد لقاء بين بوتين وبايدن غير مطروح حاليا

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موسكو- أ ش أ:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الخميس، أن مسألة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن غير مطروحة على جدول الأعمال حاليا.

وردًا على سؤال في هذا الصدد، قال بيسكوف: "لا توجد مثل هذه المناقشات حتى الآن، حيث تعلمون أن اللقاءات الدولية التي يتم إجراؤها وجهًا لوجه قد تجمدت الآن، بشكل أساسي نظرًا للوضع الوبائي، كما أنه لم يتم التخطيط لإجراء اتصالات منفصلة في الوقت الراهن"، حسبما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأكد المتحدث أنه "حتى الآن، لا توجد أي تحضيرات وهذه المسألة غير مطروحة على جدول الأعمال حاليا ".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنه لا توجد خطط لعقد محادثات هاتفية بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا.