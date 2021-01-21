أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الاتجار بالبشر.. "زوجان بالوايلي" عرضا طفلتهما للبيع تحت غطاء "الضائقة المالية"

Print
الاتجار بالبشر.. "زوجان بالوايلي" عرضا طفلتهما للبيع تحت غطاء "الضائقة المالية" الاتجار بالبشر.. "زوجان بالوايلي" عرضا طفلتهما للبيع تحت غطاء "الضائقة المالية"

مصراوي Masrawy

01:03 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

تجرد زوجان من مشاعرهما تحت غطاء "الضائقة المالية، وعرضا طفلتهما للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأجهزة الأمنية رصدت المنشورات التي تروج لرغبتهما وضبطهما في نطاق منطقة الوايلي.

قبل أيام روجت فتاة عبر مواقع "السوشيال ميديا"، لصورة نجلتها، معبرة عن غايتها في بيعها بمقابل مادي والتواصل مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون، وفق تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

رجال الأمن وبالتحديد قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وصلت إليهم معلومات عن طبيعية المنشور وما جاء به من عملية بيع طفلة مقابل مبلغ مادي.

خلال ساعات قليلة أمكن تحديد موقع ناشر "البوست" بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، ضبطت المتهمة وزوجها "والدا الصغيرة" وبحوزتها هاتف محمول يحوي العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعي التواصل الاجتماعي؛ فيس بوك، وواتساب الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها.

أقرا عند مواجهتهما بأن الطفلة التي عرضاها للبيع طفلتهما وبحوزتهما، شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة، وأنهما قاما بذلك نظراً لمرورهما بضائقة مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية