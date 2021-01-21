معاينة السيارة وفحص الملابس الداخلية.. 6 قرارات للنيابة في واقعة اغتصاب سيدة الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

أصدر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، 5 قرارات في واقعة اختطاف 3 أشخاص ربة منزل واغتصابها تحت تهديد السلاح بـ"عشة" في الطريق الساحلي الدولي.

وتضمنت القرارات عرض المجني عليها على الطب الشرعي، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث، ومعاينة السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها، وإرسال الملابس الداخلية للمتهمين والمجني عليها للطب الشرعي.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في السرقة بالإكراه، وخطف أنثى واحتجازها واغتصابها دون رضاها تحت تهديد السلاح، وحيازة أسلحة بيضاء.

كان قسم شرطة ثالث المنتزه، تلقى بلاغًا باختطاف ربة منزل تحت تهديد السلاح أثناء تواجدها بصحبة أحد أقاربها داخل سيارة بالطريق الساحلي الدولي، بنطاق القسم.

وبسؤال شاهد الواقعة، قرر أنه تربطه صلة قرابة بربة المنزل المختطفة، وأنها يوم الحادث استقلت معه سيارته لتوصيلها لقضاء بعض الأغراض.

وأضاف في التحقيقات، أنه أثناء سيره بالطريق الدولي بآخر شارع 45 اصطدمت سيارته بأخرى يستقلها 3 أشخاص، وأحدثوا إصابته، واختطفوا المذكورة وهربوا إلى داخل الزراعات.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى مكان احتجاز المجني عليها صباح اليوم التالي لاختطافها، وألقي القبض على المتهمين وهم كل من "شعبان.ر" 24 عامًا، بائع متجول، و"محمد.ح" 32 عامًا، عاطل، "حسين.ع" 25 عامًا، بائع خضار.

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