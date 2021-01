المراسم للتطوير العمراني تسلم المرحلة الأولى من "فيفث سكوير" التجمع الخامس بمعدلات إنجاز قياسية

★ ★ ★ ★ ★

تسليم 42 عمارة تتضمن 576 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في أولى مراحل مشروع "فيفث سكوير"

إعــلان تحريري

تحت عنوان "الالتزام شعار المراسم"؛ أعلنت شركة "المراسم الدولية للتطوير العمراني" عن بدء تسليم الوحدات السكنية الخاصة بأولى مراحل مشروعها العقاري "فيفث سكوير Fifth Square" بالتجمع الخامس، حيث تم إطلاق المشروع عام 2017 بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 23.5 مليار جنيه. ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في سجل الشركة؛ حيث تمكنت "المراسم" من تنفيذ أعمال المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة رغم الظروف السلبية لجائحة كورونا، وتم بالفعل بدء تسليم الوحدات في 15 نوفمبر2020.

"المراسم" تكرس إمكانياتها للوفاء بتعهداتها والحفاظ على الثقة الكبيرة التي أولاها لها الحاجزون بالمشروع

ويمتد مشروع "فيفث سكوير" على مساحة 158 فدانا في المربع الذهبي الواقع في شارع التسعين الشمالي، ويعتبر محط أنظار الكثيرين نظرًا لموقعه الجغرافي المتميز، فهو يقع على بعد 5 دقائق فقط من الجامعة الأمريكية و2.7 كيلومتر من طريق القاهرة السويس الصحراوي، وتم تصميمه بما يتناسب مع المفهوم العصري للتطوير العمراني، حيث يمكن اعتباره مدينة بذاتها لما يتوفر فيه من وحدات سكنية مختلفة من الفيلات والشقق كاملة التشطيب، وعناصر الترفيه المتمثلة في المساحات الخضراء والحدائق والملاعب وحمامات السباحة والنوادي الاجتماعية.

ومع بدء تسليم الوحدات؛ أعربت الشركة عن فخرها بما لديها من خبرة عالمية في مجالات التشييد والبناء والتنمية العمرانية تضعها ضمن قائمة كبار المطورين العقاريين في مصر. فمنذ دخولها السوق العقارية المصرية التزمت شركة "المراسم" بمعايير عالمية حازت بها على رضاء عملائها، مما أدى إلى نجاحها في تصدير العقار بما يتفق مع سياسة الدولة فأصبح لدى الشركة عملاء في الدول العربية والأوروبية وصولاً إلى أمريكا وكذلك الشرق الأقصى والصين.

"المراسم" التزمت بتنفيذ أعمال المشروع وسلمت الوحدات وفقًا للجداول الزمنية المحددة

وقد التزمت "المراسم" بتسليم الوحدات السكنية لعملائها بالفعل في مشروع "فيفث سكوير"، والتي تتميز بأنها كاملة التشطيب ومزودة بأجهزة التكييف وذات جودة وتصميمات جذابة وعصرية بما يتيح إمكانية البدء في السكن فور تسليم الوحدات. ويأتي ذلك حرصًا منها على الالتزام بتعهداتها، وحفاظًا على مصداقية الشركة والثقة الكبيرة التي أولاها لها عملاؤها الكرام. وقد برهنت الشركة على التزامها الدائم بأقصى معايير الجودة وذلك من خلال حصولها على العديد من الشهادات العالمية مثل: ISO 9001:2015، وISO 14001:2015، وISO 45001:2018.

وحرصًا من "المراسم" على تقديم أفضل تجربة سكنية، فقد استعانت بخبرات متميزة في تطوير وإدارة المجمعات السكنية بمعايير عالمية لتتناسب مع العملاء من السوق المصرية والعالمية من خلال تقديم الخدمات السكنية المختلفة مثل الصيانة والنظافة والأمن وخدمة الإيجار لوحدات الملاك لتنمية استثماراتهم، وذلك حفاظاً على راحة عملائها وتوفير حياة عصرية داخل مجمع سكني متكامل ومتطور.

يضاف إلى ذلك خدمات التسوق على مستوى عالمي في المول التجاري "The Mall"، الذي يضم أكثر من 300 متجر ليصبح نقطة تجمع لأفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، كما يضم مجمع سينمات وهايبر ماركت ومنطقة مطاعم وكافيهات ومناطق ترفيهية ومنطقة ألعاب للأطفال، إلى جانب مواقف سيارات مخصصة لأكثر من 3500 سيارة تتضمن ما يقرب من 100 موقف لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم تصميم "The Mall" بطراز معماري حديث بحيث لا يؤثر على المناطق السكنية في العقاري "فيفث سكوير Fifth Square" وليكون بحق وجهه وملتقى مجتمع القاهرة الجديدة.