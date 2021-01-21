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سحر طلعت لوزير الشباب: فين كؤوس أفريقيا المسروقة من الاتحاد؟

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سحر طلعت لوزير الشباب: فين كؤوس أفريقيا المسروقة من الاتحاد؟ سحر طلعت لوزير الشباب: فين كؤوس أفريقيا المسروقة من الاتحاد؟

مصراوي Masrawy

02:41 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وجهت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، سؤالا لوزير الشباب والرياضة، قائلة: فين كؤوس أفريقيا اللي اتسرقت من مقر اتحاد الكورة يا فندم؟، متابعة: ليه مرجعتش لغاية دلوقتي، ولو فيه جديد في هذا الأمر ياريت توضحلنا.

جاء ذلك في كلمتها تعقيبا على بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وفي سياق مختلف دعت النائبة لكشف خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير مراكز الشباب، مشيرة إلى أن آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف وجود 4374 مركز شباب، إلا أن برنامج تحدث فقط عن تطوير 490 ملعبا خماسيا بمختلف محافظات ، قائلة: إحنا طورنا ملاعب كرة قدم في 11% من مراكز الشباب في مصر فقط، هل دي نسبة مرضية؟.

ورفضت النائبة تراجع دور الفتيات في مراكز الشباب، وتحديدا في الأقاليم والصعيد، بسبب عدم وجود أنشطة مناسبة لهم، وعدم وجود بيئة مناسبة أو خصوصية، مشيرة إلى أن نسبة من يمارسن أنشطة رياضية من العضوات 5% فقط على مستوى مصر، مطالبة بأن يكون هناك خطة واضحة لتصحيح تلك الأوضاع.

وأكدت سحر طلعت، أن هناك إنجازات في عدد من الألعاب، إلا أن هناك إخفاقات في ألعاب جماهيرية كبيرة، مثل كرة الطائرة، وغيرها من الألعاب الفردية.

وتابعت: "لم ننجح في التأهل لأولمبياد طوكيو، وخدنا المركز الرابع في كأس أفريقيا، وفِي كرة السلة فشلنا أيضا في التأهل للأولمبياد"، قائلة: طبعا غير فضيحة إيقاف نشاط رفع الاثقال في مصر لمدة سنتين من الاتحاد الدولي بسبب ثبوت تعاطي 7 لاعبين مصريين للمنشطات.

كما رفضت النائبة، قرار تشكيل لجنة لتسيير أعمال للاتحاد برئاسة رئيس اتحاد رفع الاثقال، على الرغم من إحالته للنيابة.​

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