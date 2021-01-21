الصحة تفتتح قسما لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

افتتحت الدكتور منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، القسم الجديد المخصص لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، ويتضمن ٥٠ سريرا جديدا لتصل السعة الاستيعابية لـ ١٣٣ مريض إدمان.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ظل توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتطوير خدمات علاج الإدمان والتوسع في المراكز العلاجية التي تقدم هذه الخدمة.

شهد الافتتاح الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وقدم الدكتور محمد زهدي عرضًا عن المستشفى والخدمات المقدمة به، وخطة التوسع الجاري تنفيذها، فيما قامت الأمين العام بتقديم الدروع التذكارية للضيوف.

وقامت الأمين العام بصحبة الضيوف بجولة في أقسام المستشفى، وافتتاح قسمين جديدين للمرضى النفسيين أحدهما للرجال وسعته 80 سريرا مجانيا، والآخر للسيدات وسعته 80 سريرا.

كما شاهد الحضور مباراة كرة قدم خماسية بين المتعافين من الإدمان في إطار دعمهم، فيما حرص المتعافون على التقاط الصور التذكارية معهم.​