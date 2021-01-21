4 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن "خطابات العلاج"

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا اليوم الخميس، بشأن خطابات العلاج، تتضمن أربعة بنود.

وجاءت البنود الأربعة كالتالي:

أولاً: يمنع منعًا باتًا تحرير خطابات علاج إلى المستشفيات إلاَّ إذا كانت عرضت سلفاً على لجنة العلاج وتوقع منها بتوصيتها، وعلى نقيب المحامين بالاعتماد.

ثانياً: لا يجوز صرف أي مبالغ نقدية أو شيكات أو بتحويلات -استناداً لأي خطاب علاج- إلاَّ إذا كان الخطاب معتمداً على النحو السالف بيانه بالبند السابق.

ثالثاً: يلغى أي تصرف لا يراعى فيه ما سبق بيانه بالبندين أولاً وثانيًا.

رابعاً: يتم إخطار كافة القطاعات والإدارات بهذا القرار للعلم بمضمونه، وبأنه سوف يوقع الجزاء على من يخالف هذا القرار، فضلا عن تحميله بأية التزامات تنجم عن الخطاب.