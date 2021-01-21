بعد تفعيلها.. تفاصيل ومميزات خدمات السجل التجاري الإلكترونية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات السجل التجاري من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ويستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه لمكتب السجل، وأيضًا الوقت المحدد له للتواجد داخل المكتب، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن خدمة الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات السجل التجاري تساهم في إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة في انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحياً واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل أوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.​