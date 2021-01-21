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دبي تعلق الأنشطة الترفيهية في مواجهة ارتفاع إصابات كورونا

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دبي تعلق الأنشطة الترفيهية في مواجهة ارتفاع إصابات كورونا دبي تعلق الأنشطة الترفيهية في مواجهة ارتفاع إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

01:51 م الخميس 21 يناير 2021

دبي- (أ ف ب):

أعلنت دبي، الخميس، تعليق إصدار التصاريح الترفيهية مؤقتا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر "لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية".

وأكد المكتب أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من مئتي مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي عشرين منشأة".

وأكد عدد من الفنادق في الإمارة لوكالة فرانس برس أنها ستواصل خدمة الزبائن ولكنها أشارت إلى أنه لم يعد من المسموح القيام بأنشطة ترفيهية مثل العروض أو منسقي الأغاني.

وأعلنت هيئة الصحة في دبي أيضا الخميس أنه تم توجيه جميع المستشفيات " بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبياً) حتى 19 من فبراير المقبل".

وتبدو الحياة طبيعية في دبي حيث لم يفرض إغلاق أو حجر صحي، وتزدحم المراكز التجارية والشواطئ والمطاعم بالرواد.

وفي الوقت نفسه، يتعين على الجميع وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع سن الإمارة عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.

وتشهد الإمارات زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 263 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، و762 حالة وفاة.

وقامت الإمارات حتى الآن بتقديم أكثر من مليوني جرعة من لقاح المستجد للمواطنين والمقيمين فيها، بحسب أرقام رسمية.

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