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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات السجل التجاري من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، برفقة المهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي.​