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التنسيق الحضاري: إخلاء الشقق السكنية المستغلة في أغراض أخرى بوسط البلد

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التنسيق الحضاري: إخلاء الشقق السكنية المستغلة في أغراض أخرى بوسط البلد التنسيق الحضاري: إخلاء الشقق السكنية المستغلة في أغراض أخرى بوسط البلد

مصراوي Masrawy

01:57 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن إخلاء العقارات التراثية بوسط البلد من قاطنيها وإزالة المخازن والورش والأنشطة الأخرى التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة.

وقال أبوسعدة، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إن ما يدور الحديث بشأنه في هذه المنطقة هي الشقق السكنية المستغلة في أغراض غير السكن.

وتابع رئيس الجهاز: "الشقق السكنية المستغلة في نشاط غير مخصص لها وهو السكن أو مستغلة في نشاط يشكل خطورة يتم إخلائها فورا".

واختتم رئيس الجهاز: "بالنسبة للمحلات التجارية موجودة كما هي لأن وضعها قانوني وحاصلة على ترخيص تجاري من البداية".​

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