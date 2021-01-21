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القوى العاملة: مصري يحصل على 585 ألف جنيه مستحقات عمله بالسعودية

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القوى العاملة: مصري يحصل على 585 ألف جنيه مستحقات عمله بالسعودية القوى العاملة: مصري يحصل على 585 ألف جنيه مستحقات عمله بالسعودية

مصراوي Masrawy

01:47 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، في الحصول على المستحقات النظامية والأجور المتأخرة للمواطن "خالد. أ. ر. م" الذي كان يعمل بإحدى الشركات بمدينة الرياض، وبلغت 140 ألفا و955 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 584 ألفا و963 جنيهاً مصرياً تقريبا.

وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى الشركات لتضرره من عدم صرف مستحقاته النظامية والأجور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الوزير تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أنه نظراً لعدم استلام مستحقاته بالتسوية الودية تم توجه المواطن "خالد. أ. ر. م" بتوجيه بتقديم طلب إلى الهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاته طرف الشركة، وأصدرت المحكمة العمالية حكمها بإلزام الشركة بدفع المستحقات المالية المتأخرة لديها وإجماليها 140955 ريالا، وتم إصدار شيك بالمبلغ المستحق من محكمة التنفيذ بالمملكة، وتم صرفه من بنك الراجحي.

وتنفيذًا لرغبة العامل في الخروج النهائي، ونظراً لانتهاء إقامته النظامية وعدم تجديدها من الشركة تم مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي له للعودة إلى أرض الوطن.​

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