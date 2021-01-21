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تشكل خطرًا على الصحة.. ضبط 2 طن كبدة فاسدة بالإسكندرية

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تشكل خطرًا على الصحة.. ضبط 2 طن كبدة فاسدة بالإسكندرية تشكل خطرًا على الصحة.. ضبط 2 طن كبدة فاسدة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:49 م الخميس 21 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، 2 طن كبدة فاسدة بثلاجة تبريد غير مرخصة، قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية، بحيازة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، دون ترخيص، كميات كبيرة من الكبدة الفاسدة.

وبمداهمة الثلاجة المذكورة، عثر على 2 طن كبدة مستوردة، مجهولة المصدر، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتبين من تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية وجود تغير في الخواص الطبيعية للكبدة المضبوطة من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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