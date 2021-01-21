أمانة الشرقية تضبط 14 مخالفة تتعلق بتدابير "كورونا"

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بعد تنفيذ 860 جولة رقابية على مدار اليومين الماضيين

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 859 جولة رقابيةً، منها أربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية .

وأسفرت الجولات عن تحرير 16 مخالفة، منها 14 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان للتكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 749 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 131.876 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 473 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7756 طناً من النفايات، وأزالت 4793 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 8905 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.أمانة المنطقة الشرقية