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موجة الصقيع يومان.. "أعلى قمم تبوك تتجمد" في مشهد يستمر ظهرًا!

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موجة الصقيع يومان.. "أعلى قمم تبوك تتجمد" في مشهد يستمر ظهرًا! موجة الصقيع يومان.. "أعلى قمم تبوك تتجمد" في مشهد يستمر ظهرًا!
عند ارتفاع 2583 مترًا فوق سطح البحر كان الرصد والتوثيق لمواطن

موجة الصقيع يومان..

وثّق تركي ناصر العطوي، أحد سكان جبل اللوز والمهتمين بطقس جبل اللوز، صباح اليوم، لتجمد المياه بجبل اللوز؛ وذلك حتى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وقال "العطوي" لـ"سبق": "بدأت درجات الحرارة بالانخفاض حتى وصلت للتجمد"؛ مبينًا أن المياه لا تزال متجمدة، والساعة تشير إلى 1:27 ظهرًا اليوم الخميس، وأن التوقعات تشير إلى أن تستمر موجة الصقيع يومين إضافيين.

يُذكر أن تسمية الجبل بهذا الاسم نسبة لشجر اللوز التي ما زالت تنمو فيه، كما أن هناك واديًا وقرية يعرفان باسم "اللوز"، وهما عبارة عن مجموعة من القمم المتلاصقة، تشمل "أبا لعجل، مكلاة، مطوق، المستور، فيحان، أبو سرارات، ثابت، حجية، الكماخ، كدي، ندي والقلوم"، والأخيرة تعد أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 مترًا فوق سطح البحر، كما ينتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب، وتعد منطقة أثرية لما فيها من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات. جبل اللوز طقس جبل اللوز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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