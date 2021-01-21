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"الضمان الصحي" يوقع مذكرة تفاهم مع "الاتصالات "

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"الضمان الصحي" يوقع مذكرة تفاهم مع "الاتصالات السعودية" "الضمان الصحي" يوقع مذكرة تفاهم مع "الاتصالات "
لتنفيذ عدة برامج مشتركة وتطوير القيادات التنفيذية

وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني، مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات ممثلة في أكاديمية STC، لتنفيذ عدة برامج مشتركة وتطوير القيادات التنفيذية في مجالات القيادة والتكنولوجيا الرقمية، ضمن إطار التعاون بين الطرفين لإثراء العمل وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال بناء وتطوير الكوادر من أجل تحسين الاستدامة والابتكار ومواكبة النقلة العصرية في التقنية والتحول الرقمي.

وشملت المذكرة العديدَ من الوجوه؛ أبرزها تقديم اختبارات قياس وتقييم وتصميم الاحتياجات والخطط التطويرية، والتعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل، وتبادل الخبرات والمشاركة في المجالس التخصصية، وتقديم الخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى إدارة المهارات والقدرات والتدريب.

ووقّع المذكرةَ من مجلس الضمان الصحي التعاوني المديرُ التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي منصور السرحان؛ في حين مثل شركة الاتصالات السعودية عميدُ أكاديمية STC الدكتورة موضي الجامع.

وأوضح "السرحان" أن المجلس يعمل على تحقيق أهداف استراتيجيته (2020- 2024م) لأن يكون جهة رائدة عالميًّا؛ من خلال سعيه الدائم للوصول إلى أعلى درجات الجودة والكفاءة، في ظل الحرص التام على القيادات والكفاءات المميزة وتطويرها؛ مُبديًا تفاؤله بأن تنعكس المذكرة بشكل إيجابي على أهداف الطرفين.

من جانبها، ذكرت الدكتورة "الجامع" أن أكاديمية STC تضم نخبة من الكفاءات في مجالات التقنية والإدارة الرقمية، وتعمل على تطوير القيادات في مجالات عدة؛ مفيدة بأن توقيع المذكرة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني يأتي لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الرائدة للعمل على تنفيذ العديد من البرامج المواكبة لأهدافها.مجلس الضمان الصحي التعاوني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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