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"الدخاخني" مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة بنها

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"الدخاخني" مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة بنها "الدخاخني" مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة بنها

مصراوي Masrawy

01:36 م الخميس 21 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كلف الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخني، الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

ووجه "الجيزاوي" الشكر للدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي السابق لمستشفيات الجامعة على ما قدمه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق تحمل المسئولية في ظروف صعبة، وبذل جهودًا كبيرة لتطوير المستشفى الجامعي وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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