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الولايات المتحدة تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية للقاحات

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الولايات المتحدة تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية للقاحات الولايات المتحدة تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية للقاحات

مصراوي Masrawy

01:45 م الخميس 21 يناير 2021

جنيف - (د ب أ):
أعلن أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنضم إلى الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بصورة عادلة بين الدول الغنية والفقيرة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة في اجتماع تم عبر الإنترنت للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، إنه من المقرر أن يصدر الرئيس الأمريكي توجيها بشأن الانضمام إلى ما يسمى بمبادرة "كوفاكس"، في وقت لاحق اليوم الخميس.
وأوضح أن التوجيه سيشير أيضا إلى خطة الانضمام إلى برنامج بقيادة منظمة الصحة العالمية، يعمل على تسريع وتيرة تطوير اللقاحات والعقاقير المضادة لفيروس كورونا وأدوات تشخيص مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.
وأكد فاوتشي مجددا على قرار بايدن بالتوقف عن انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، وهو الإجراء الذي بدأه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد .
وقال فاوتشي: "أشارك زملائي الممثلين، في شكر منظمة الصحة العالمية على دورها في قيادة التدابير الصحية العالمية للتصدي لهذا الوباء"، معلنا أن إدارته سوف تستأنف التعاون الوثيق مع الوكالة الصحية الأممية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
وتهدف مبادرة كوفاكس إلى التوزيع العادل للقاحات بين البلدان المتقدمة والنامية. وعلى الرغم من توقيع العديد من الدول الغنية على المبادرة، إلا أنها أبرمت صفقات منفصلة مع شركات الأدوية لتأمين جرعات إضافية لمواطنيها.

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