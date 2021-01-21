وزير الخارجية البريطاني يجري زيارة رسمية للسودان

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مصراوي Masrawy

الخرطوم - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية.

وذكرت السفارة البريطانية بالخرطوم أن الزيارة تهدف لإبراز دعم المملكة المتحدة للانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية في السودان، لافتة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) فإن راب سيلتقي خلال الزيارة برئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونظيره السوداني عمر قمر الدين ووزير العدل نصر الدين عبد البارئ وبعدد من منظمات المجتمع المدني.

وبحسب البيان الصحفي للسفارة فإن النقاشات ستدور حول كيفية عمل المملكة المتحدة والسودان معا بشكل وثيق.