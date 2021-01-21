أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ماذا قالت أنجيلا ميركل عن بايدن؟

Print
ماذا قالت أنجيلا ميركل عن بايدن؟ ماذا قالت أنجيلا ميركل عن بايدن؟

مصراوي Masrawy

01:14 م الخميس 21 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

أرسلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أحر التهاني بمناسبة تنصيب جو بايدن وكمالا هاريس، واصفة الحدث بأنه "احتفال حقيقي بالتاريخ الأمريكي"

وقالت ميركل إنها تتطلع إلى فصل جديد من الصداقة والتعاون الألماني الأمريكي.

لكن ميركل ستختبر هذه الصداقة في وقت مبكر فألمانيا تصر على أن خط أنابيب الغاز الروسي الألماني نورد ستريم 2 هو ليس قضية سياسية، وتسعى ألمانيا إلى بنائه قريبا.

ومن المقرر أن تتناول ميركل العلاقات الأمريكية الألمانية بالتفصيل خلال محاضرة ستقدمها صباح اليوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية