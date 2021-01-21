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ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار جراء تسرب غاز في مدريد إلى 4 قتلى

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ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار جراء تسرب غاز في مدريد إلى 4 قتلى ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار جراء تسرب غاز في مدريد إلى 4 قتلى

مصراوي Masrawy

01:13 م الخميس 21 يناير 2021

مدريد- (أ ف ب):

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الضخم الناجم عن تسرّب للغاز والذي دمّر مبنى في وسط مدريد يوم الأربعاء، إلى أربعة بعد وفاة كاهن ليلاً متأثراً بجروح بالغة أُصيب بها، وفق ما أعلنت السلطات الدينية صباح الخميس.

وكان الكاهن البالغ 36 عاماً بين الجرحى الـ11 الذين أُعلن عنهم الأربعاء بعد الانفجار الذي دّمر مبنى تعود ملكيته إلى رعية ويعيش فيها كهنة في أحد شوارع العاصمة الإسبانية.

وقالت أبرشية مدريد في بيان إن هذا الكاهن الشاب "نُقل إلى المستشفى بسبب جروحه" وتوفي هناك "بعيد الساعة 01:30 صباحاً".

قُتل أيضاً في الانفجار رجلان كانا يسيران في الشارع وعامل كان يجري تصليحات في التدفئة المركزية في المبنى، وفق ما ذكرت السلطات التي أعلنت في البداية خطأ أن امرأة تبلغ 85 عاماً بين الضحايا.

وأعلنت أيضاً فقدان شخص تبيّن في نهاية المطاف أنه أحد القتلى.

وأفادت وزارة الخارجية البلغارية من جهتها أن بلغارياً يبلغ 47 عاماً بين الضحايا.

ودمر الانفجار على ست طبقات من المبنى الواقع في حيّ لا لاتينا، فيما انتشر الركام على مساحات شاسعة، ودُمّرت واجهة المبنى بالكامل بسبب قوة الانفجار.

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