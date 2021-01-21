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أبوالغيط يدين التفجيرين الانتحاريين وسط بغداد

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أبوالغيط يدين التفجيرين الانتحاريين وسط بغداد أبوالغيط يدين التفجيرين الانتحاريين وسط بغداد

مصراوي Masrawy

01:12 م الخميس 21 يناير 2021

القاهرة- أ ش أ:

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين المزدوجين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح الخميس في منطقة الباب الشرقي؛ ما أدى إلى سقوط عشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ووصف مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، هذا التفجير الإرهابي بأنه عمل مشين يأتي في توقيت مهم، لا شك أنه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية، وتقويض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها العراقية لاستعادة عافية العراق الأمنية وتلاحمه الوطني وترسيخ سيادته وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المأمول.

وأكد المصدر دعم الجامعة العربية المستمر للحكومة العراقية في الإجراءات كافة التي تتخذها لتعزيز الأمن والاستقرار وتضامنها معه في كل ما من شأنه أن يسهم في تجاوز التحديات الراهنة، بما في ذلك القضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة ككل.

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