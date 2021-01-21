بموافقة استثنائية من عون.. لبنان يُمدد الإغلاق الشامل لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

بيروت- أ ش أ:

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان تمديد حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد، حتى 8 فبراير المقبل، لوقف تفشي وباء كورونا.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، الخميس، أن قرار تمديد فترة الإغلاق الشامل صدرت بشأنه موافقة "استثنائية" من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وذلك بناء على توصية صادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأوضحت أنه جرى استعراض الوقائع والبيانات المتعلقة بانتشار الوباء وضرورة رفع جاهزية القطاع الصحي لاسيما المستشفيات الخاصة، لمواكبة ارتفاع عدد الإصابات المتزايد بالفيروس واستكمال التجهيزات الجارية في المستشفيات الحكومية.

ويرأس الرئيس اللبناني ميشال عون ظهر الخميس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بمشاركة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، لإعلان القرارات التفصيلية اللازمة في شأن حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد.

كان مجلس الدفاع اللبناني اتخذ في 11 يناير الجاري قرارا بإعلان حالة الطوارئ الصحية والإغلاق الشامل للبلاد مع منع التجول بصورة نهائية إلا في ضوء استثناءات ضيقة، خلال الفترة من 14 وحتى 25 يناير، لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا وبعد امتلاء وحدات العناية المركزة والطوارئ بالمستشفيات بالمرضى المصابين بالفيروس.