أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

براتب 5 آلاف جنيه.. محافظة المنيا تعلن عن وظائف خالية

Print
براتب 5 آلاف جنيه.. محافظة المنيا تعلن عن وظائف خالية براتب 5 آلاف جنيه.. محافظة المنيا تعلن عن وظائف خالية

مصراوي Masrawy

01:18 م الخميس 21 يناير 2021

المنيا– محمد النادي:

أعلن ديوان عام محافظة المنيا عن حاجته إلى التعاقد مع 4 مهندسين متخصصين في مجال GIS، للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، بوظيفة مطور نظم ومعلومات جغرافية.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسبات أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات، ويجيد استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ARC GIS وبرمجتها، والبرمجة بلغات python - C# - Java، وبرمجة قواعد البيانات بلغة SQL، ويفضل برمجة تطبيقات المحمول Android وإجادة برمجة تطبيقات الـ Web،

وأضاف البيان، أن الأجر الشهري الكامل يصل الى 5 آلاف جنيه شهريًا وفقًا لخبرات المتقدم، على أن يجرى تقديم الطلبات بمقر الإدارة العامة بإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة المنيا، اعتبارًا من الأحد 24 يناير الجاري، وحتى نهاية الشهر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية