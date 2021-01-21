براتب 5 آلاف جنيه.. محافظة المنيا تعلن عن وظائف خالية

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مصراوي Masrawy

المنيا– محمد النادي:

أعلن ديوان عام محافظة المنيا عن حاجته إلى التعاقد مع 4 مهندسين متخصصين في مجال GIS، للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، بوظيفة مطور نظم ومعلومات جغرافية.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسبات أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات، ويجيد استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ARC GIS وبرمجتها، والبرمجة بلغات python - C# - Java، وبرمجة قواعد البيانات بلغة SQL، ويفضل برمجة تطبيقات المحمول Android وإجادة برمجة تطبيقات الـ Web،

وأضاف البيان، أن الأجر الشهري الكامل يصل الى 5 آلاف جنيه شهريًا وفقًا لخبرات المتقدم، على أن يجرى تقديم الطلبات بمقر الإدارة العامة بإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة المنيا، اعتبارًا من الأحد 24 يناير الجاري، وحتى نهاية الشهر.