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رئيس برلمانية الوفد يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت العاملين المؤقتين بالتربية والتعليم

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رئيس برلمانية الوفد يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت العاملين المؤقتين بالتربية والتعليم رئيس برلمانية الوفد يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت العاملين المؤقتين بالتربية والتعليم

مصراوي Masrawy

01:25 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تقدم النائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتربية والتعليم بشأن عمال الخدمات المعاونة بالتربية والتعليم الذين تم التعاقد معهم وإلحاقهم على بند الصناديق الخاصة وتم تقسيمهم إلى دفعتين دفعة أولى 1634 والدفعة ثانية 1101 بعدد إجمالي 1735 ويعاني العمال من عدم تقاضي رواتبهم من 6 أشهر بما يؤثر على حياتهم المعيشية والاقتصادية.

وطالب داوود بضرورة نقل العاملين المؤقتين على بند الموازنة العامة، لأنهم يعانون من وجودهم على بند الصناديق الخاصة، وعدم حصولهم على المكافآت والحقوق.

ونوه بأن المتعاقدين بالتربية والتعليم دفعة أولى وثانية والعائدين من الانقطاع من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وما يزيد عن 3000 إداري لم يتم تعيينهم أيضا على الموازنة العامة للدولة، فقد تم إرسال مصوغات تعيينهم للتنظيم والإدارة ووزارة المالية للمراجعة وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم.​

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