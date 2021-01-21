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القوى العاملة: تعيين 432 شابًا.. واستخراج 588 شهادة قياس مهارة بالفيوم

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القوى العاملة: تعيين 432 شابًا.. واستخراج 588 شهادة قياس مهارة بالفيوم القوى العاملة: تعيين 432 شابًا.. واستخراج 588 شهادة قياس مهارة بالفيوم

مصراوي Masrawy

01:05 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 432 شباباً، بينهم شاب من ذوي القدرات وشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2028 من راغبي العمل، فضلا عن استخراج 588 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية صرفت في مجال العمالة غير المنتظمة، منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 24 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 12 عاملاً، و991 جنيهاً رعاية صحية لـ 6 عمال، فضلاً عن تسجيل 79 عاملاً جديدا بالمنظومة.

وقال علي أبوالحسن وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، إن المديرية تلقت 21 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وتحويل 3 شكاوى للقضاء، بالإضافة إلى 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 53 منشأة، وأسفر عن تحرير 17 محضرا، وبحث 13 شكوى في نفس المجال، وعقد 3 ندوات توعية.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 325 منشأة ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وتم تحرير محاضر لمنشآت مخالفة.​

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