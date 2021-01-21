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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تطوير مراكز الشباب كان القاسم المشترك لمعظم الطلبات التي تقدم بها النواب، أو إقامة مراكز شباب جديدة في القرى.

جاء ذلك في تعقيبه على بيان الدكتور أشرف صبحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأوضح النائب، أن 80% من طلبات النواب بشأن مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن أهم عوامل عدم نجاح عدد كبير من النواب السابقين، هو عدم تنفيذ المطالب البسيطة للمواطنين، ومنها عدم تطوير مراكز الشباب، فالبعض يقول صراحة للنائب: "5 سنين ومش قادر تعمل سور لمركز الشباب، أو تعمل نجيلة ملعب أو تعمل صالة في مركز الشباب انتخبك ليه؟".

وأشار إلى تكليف من رئيس الجمهورية بتخصيص 500 مليار جنيه لإعادة إعمار القرى، معربًا عن أمله أن يكون بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات عند التنفيذ وأن يكون من ضمنها بناء مراكز الشاب أو تطوير المراكز القائمة.

وقال حسين إن كثير من الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني أشد المعاناة، مما يهدد استمرارها، وسوف تنتهي، ولن يبقى إلا أندية الشركات، مشيرًا إلى أن الأندية الجماهيرية في المحافظات لا تستطيع دفع مرتبات العاملين، مطالبًا بدعم الأندية.

وطالب النائب تنفيذ التكليف الرئاسي وهديته لأهالي بورسعيد بإقامة مدينة رياضية واستاد دولي بالمحافظة.​