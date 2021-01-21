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القوى العاملة: الإمارات تغلق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

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القوى العاملة: الإمارات تغلق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة القوى العاملة: الإمارات تغلق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

مصراوي Masrawy

12:55 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أغلقت 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الإمارات عقب انتهاء تراخيص تلك المكاتب.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، كشف عن قيام الوزارة بإغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك فور انتهاء تراخيص تلك المكاتب، وذلك في إطار خطة إحلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتبديلها بمراكز خدمة "تدبير".

وأضاف الوزير، أن الوزارة منذ تسلمها ملف العمالة المساعدة في 2016، وضعت خطة استراتيجية تدريجية لتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة، تعتمد في الأساس على إنشاء مراكز (تدبير) لتكون بديلاً استراتيجياً لمكاتب الاستقدام، وتم إبلاغ كل المكاتب المعنية بقرار إغلاق كل مكتب فور انتهاء مدة ترخيصه القانونية".​

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