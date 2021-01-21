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مصراوي Masrawy

براغ - (د ب أ):

قال الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان، في مقابلة مع صحيفة "ملادا فرونتا دنيس" التشيكية، إنه سيعطي الفرصة الأولى لتشكيل حكومة، للحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في تشرين أول/أكتوبر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن زيمان القول، إنه "إذا اتضح أنه من المستحيل تماما أن يحصل الفائز في الانتخابات على شريك في الائتلاف - وهو ما سيتم تأكيده من خلال التصويت بالثقة أو بحجب الثقة في البرلمان - سننظر إلى ثاني الفائزين في السباق".

وكان زيمان أعلن في ديسمبر الماضي، أنه من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات العامة يومي الثامن والتاسع من أكتوبر المقبل.

وستحدد الانتخابات العامة ما إذا كان رئيس الوزراء الملياردير، أندريه بابيس، يمكنه أن يتجاوز فترة ولاية أولى مضطربة، ليتنزع ولاية أخرى مدتها أربع سنوات في السلطة.