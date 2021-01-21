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البرلمان العربي يُدين التفجيرات الإرهابية في وسط بغداد

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البرلمان العربي يُدين التفجيرات الإرهابية في وسط بغداد البرلمان العربي يُدين التفجيرات الإرهابية في وسط بغداد

مصراوي Masrawy

12:48 م الخميس 21 يناير 2021

القاهرة- أ ش أ:

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس، وأدت إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي، في بيان، على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من جهود العراقية وإرادة الشعب العراقي في فرض الأمن والاستقرار، ولن تزيد الشعب العراقي وقيادته السياسية وحكومته إلا عزمًا وإصرارًا على التصدي بكل قوة لمخططات وأعمال الجماعات الإرهابية الخبيثة التي تستهدف الأبرياء من أبناء الشعب العراقي.

وأكدَّ العسومي، تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

كما أعرب عن خالص تعازيه للعراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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