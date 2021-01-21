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الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك-V" الروسي للاستخدام الطارئ

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الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك-V" الروسي للاستخدام الطارئ الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك-V" الروسي للاستخدام الطارئ

مصراوي Masrawy

12:45 م الخميس 21 يناير 2021

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل لقاح الروسي سبوتنيك-V للاستخدام الطارئ كجزء من جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين في الإمارات وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم أن هذا القرار يأتي بعد ما أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين.

ووفق الوكالة، استضافت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح والذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية الاتحادية.

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